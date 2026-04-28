ペットカートを試乗したわんこの爆笑の姿がSNSで話題です。思った以上に嫌そうな表情に「可哀そうで可愛い♡」「無になってる(笑)」「耳耳ｗｗ」といったコメントが寄せられ、話題の投稿は7.2万回再生を突破しています。 【動画：ペットカートを買おうと、犬に試乗してもらった結果→思った以上に嫌そうで…あからさまな『表情と態度』】 ペットカートの試乗をする柴犬さん TikTokアカウント「rinr