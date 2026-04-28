ペットカートを試乗したわんこの爆笑の姿がSNSで話題です。思った以上に嫌そうな表情に「可哀そうで可愛い♡」「無になってる(笑)」「耳耳ｗｗ」といったコメントが寄せられ、話題の投稿は7.2万回再生を突破しています。

【動画：ペットカートを買おうと、犬に試乗してもらった結果→思った以上に嫌そうで…あからさまな『表情と態度』】

ペットカートの試乗をする柴犬さん

TikTokアカウント「rinrin__1003」に投稿されたのは、柴犬「りん」ちゃんがペットカートの試乗のためお店を訪れた際のワンシーン。

中型犬用の試乗カートを準備してもらい乗り込みますが、なぜかうつむいているりんちゃん…。回り込んで様子を見てみると…？耳がぺったんこに折れ、クシャッとつぶれたようなお顔のりんちゃんが…！

というのも、上部のカバーを閉めたため密閉された空間に座り込んでいたりんちゃん。メッシュカバーから見えるお顔が、まるでこの世の終わりのような絶望感たっぷりだったとか。

あまりに嫌そうな姿が…かわいい♡

中型犬用カートですが13キロのりんちゃんには、ちょっぴり…いやかなり手狭な模様。口角が上がった口元だけみると笑っているようにも見えますが、よーく見ると目はうつろ…。引きつった無の表情は『もう勘弁してよ』と言わんばかり。

愛犬のあまりの虚無っぷりに、飼い主さんも思わず撮影をしてしまったのだとか。『可哀そうで可愛い』そんな表現がぴったりのお姿だったそう。そして「大型犬用を買おうかな…」ポツリと呟いた飼い主さんなのでした。

この投稿には「耳垂れててかわいい♡」「何か言いたそう(笑)」「金縛り状態あるよね～」など、多くのコメントが寄せられています。

お尻を突き出して…ベンチ下に何が？

元気いっぱい！りんちゃんのとある日のお散歩の様子もご紹介します。ベンチの下にグイグイ潜り込んでいくりんちゃん、積極果敢に攻めていく姿をみるとベンチ下に何やら気になるものがある様子。

方向を変え何度もチャレンジするりんちゃんですが、飼い主さんの目線はお尻に釘付け！確かにもふもふ真っ白なお尻をこれでもかと突き出す姿からは目が離せません…！

潜り込んだりんちゃん、ベンチ下からゴルフボールを咥えて戻ってきたそう。ずっとこれを狙っていたのですね。一仕事終えた達成感で満足そうなりんちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「rinrin__1003」には、ご家族に溺愛されながらのびのびと暮らすりんちゃんの日々が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「rinrin__1003」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております