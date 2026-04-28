岡山市が持続的な導入を検討してきた「宿泊税」についてです。きょう（28日）、1人1泊あたり「200円」とする答申案が決定しました。 【写真を見る】岡山市が導入を検討する“宿泊税”有識者の検討委員会が答申案まとめる1人1泊あたり200円【岡山】 有識者らが話し合う検討委員会が開かれ、議論を重ねてきた「宿泊税」の導入に関する答申案が決まりました。宿泊税は1人1泊あたり「200円」に。年間およそ2億8,000万円の税収を