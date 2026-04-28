岡山市が持続的な導入を検討してきた「宿泊税」についてです。きょう（28日）、1人1泊あたり「200円」とする答申案が決定しました。

【写真を見る】岡山市が導入を検討する“宿泊税” 有識者の検討委員会が答申案まとめる 1人1泊あたり200円【岡山】

有識者らが話し合う検討委員会が開かれ、議論を重ねてきた「宿泊税」の導入に関する答申案が決まりました。宿泊税は1人1泊あたり「200円」に。年間およそ2億8,000万円の税収を見込んでいます。

財源は、岡山市が掲げる「観光・MICE アクションプラン」に基づき、観光課題の解決のための事業に充てていく方針です。

（岡山市宿泊税等検討委員会 三好宏委員長（岡山商科大学産学官連携センター長））

「目の前の課題を解決するということと同時に、長期的に岡山市の観光やひいては岡山市全体の地域づくりをどうするか、その両輪で進めていっていただきたい」]

決定した答申案は5月中に大森市長に提出されます。岡山市では、導入に向けた具体的な準備を加速させることになります。