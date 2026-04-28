ワンコが川で見つけた大きな石を持って帰りたがるので、取り上げようとしたら…？普段は大人しいワンコの豹変ぶりに思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で238万回再生を突破。「可愛すぎる」「駄々こねてるｗ」「宝物みつけたんだね」といった声が寄せられています。 【動画：『大きくて持って帰れないよ』川で"お気に入りの石"を見つけた犬→普段は大人しいのに…まさかの豹変】 お気に入りの石を取り上げよう