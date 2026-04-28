ワンコが川で見つけた大きな石を持って帰りたがるので、取り上げようとしたら…？普段は大人しいワンコの豹変ぶりに思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で238万回再生を突破。「可愛すぎる」「駄々こねてるｗ」「宝物みつけたんだね」といった声が寄せられています。

【動画：『大きくて持って帰れないよ』川で"お気に入りの石"を見つけた犬→普段は大人しいのに…まさかの豹変】

お気に入りの石を取り上げようとしたら…

TikTokアカウント「kitamurafamily」に投稿されたのは、雑種犬の「モア」ちゃんが川に行った時に見せた行動です。モアちゃんはなぜか石が大好きで、お気に入りの石を見つけるたびに持ち帰ろうとするそう。この日は川の中にあった大きな石をわざわざ岸まで転がしてきて、持ち帰る気満々になっていたとか。

しかし石は気軽に持って帰れるような大きさではないので、飼い主さんは代わりに運んであげるフリだけして川に戻すことに。さっそく石を取り上げようと、手を伸ばしたら…。なんとモアちゃんは石にしがみついて、「ヴ～ッ」と唸ったそう！どうやら飼い主さんに石を持って帰るつもりがないことがバレているようです。

ワンコの豹変ぶりに爆笑！

飼い主さんは「持って帰ろう」と声を掛けたり、モアちゃんを石から引き剥がそうとしたりしてみたのですが、全力で抵抗されたとか。普段のモアちゃんは大人しくて人を噛んだこともないそうですが、「この石は絶対に渡さないぞ」とばかりに歯をむき出して唸っている姿は、「猛犬」という言葉がぴったりです…！

ただの石のためにこんな風に豹変してしまうなんて、なんだか可愛くて笑ってしまいますね。ちなみに最終的には飼い主さんの計画通り、石を持って帰るフリをして川に戻すことに成功したそうですよ。

この投稿には「人間の子供みたい」「異常に執着しててめっちゃかわいいｗ」「なんでそんなに気に入ったん？ｗ」「飼い主さんの手を噛まないのエラいね」といったコメントが寄せられています。

同居犬との楽しい日々

モアちゃんは同居犬の「ララ」ちゃんとお散歩したり遊んだりしながら、楽しく暮らしているそうです。また2匹とも飼い主さんとおでかけするのが大好きで、海で遊んでいる時やドライブ中には大はしゃぎする姿やとびきりの笑顔を見せてくれるのだとか。

これからもモアちゃんとララちゃんが幸せいっぱいの日々を過ごし、無邪気で可愛い姿をたくさん見せてくれますように。

モアちゃん＆ララちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kitamurafamily」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kitamurafamily」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。