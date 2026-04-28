元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身の育児に悩んだ過去を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、子供の夜泣きが続いても深夜に親子で駆け込めて朝まで過ごせる「夜泣きカフェ」を開く動きが全国で広がっているという記事を紹介。一児の母の大島アナは、この件について聞かれ