サブスクリプション型の課金モデルだったGitHubのAIコーディング支援ツール「GitHub Copilot」が、2026年6月1日より従量課金制へ移行することが発表されました。GitHub Copilot is moving to usage-based billing - The GitHub Bloghttps://github.blog/news-insights/company-news/github-copilot-is-moving-to-usage-based-billing/GitHub Copilotの利用量は2026年に入ってから加速度的に増加しており、「既存ユーザーのサービス