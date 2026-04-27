27日の日経平均株価は前週末比821.18円（1.38％）高の6万537.36円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は680、値下がりは837、変わらずは51。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を497.20円押し上げ。次いでファナック が167.61円、ファストリ が143.21円、東エレク が125.71円、フジクラ が62.35円と続いた。 マイナス寄与度は140.79円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、ＳＢＧ