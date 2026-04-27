27日の日経平均株価は前週末比821.18円（1.38％）高の6万537.36円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は680、値下がりは837、変わらずは51。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を497.20円押し上げ。次いでファナック <6954>が167.61円、ファストリ <9983>が143.21円、東エレク <8035>が125.71円、フジクラ <5803>が62.35円と続いた。



マイナス寄与度は140.79円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が95.74円、野村総研 <4307>が22.9円、ＫＤＤＩ <9433>が18.91円、三菱商 <8058>が14.08円と並んだ。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、金属製品が続いた。値下がり上位には海運業、医薬品、鉱業が並んだ。



株探ニュース