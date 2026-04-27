俳優の上戸彩が、28日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』うっかり食べたらやばい！知らないと恐ろしい食の危険スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】いくらをたくさん食べて…悲劇を明かすNiziU・MIIHI上戸は写真集の撮影でハワイを訪れ、和食屋で食事をした後に体調不良になったそう。大変な思いで写真集を撮影し、「表紙も真っ青な顔で」と当時の様子を回想。さらに「昔から納豆が好き」と