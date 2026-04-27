【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）が出演するサントリー“GREEN DA･KA･RA”“GREEN DA･KA･RA やさしい麦茶”の新TVCM『お天道様と日陰』篇（15秒）が、5月1日より全国で順次オンエア開始となる。 ■「日傘を差して、水分補給して、ちょっとした東京のオアシスに出かけたいなと思っています」（草なぎ剛） 草なぎがやさしさを届けるヒーロӦ