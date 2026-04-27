ボランティアや政策提言などに取り組む大分県内8つの学生団体が、活動内容の紹介と新メンバーの勧誘を行う合同イベントを大分市中心部で開催しました。 【写真を見る】8つの学生団体が合同勧誘イベント開催ボランティアや政策提言…活動の魅力を伝える大分 「おおいた合同新歓2026」と題されたこのイベントは、大分市中心部のコワーキングスペース「Garraway 0」（ギャラウェイ・ゼロ）で開かれ、県内8つ