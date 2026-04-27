26日の夜、山形県寒河江市で住宅や小屋などが焼ける火災がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【写真を見る】寒河江市で住宅などを焼く火災小屋から炎が上がっているのを見つけ通報（山形） 警察によりますと、26日の午後7時40分前、寒河江市本楯4丁目にある33歳男性の住宅で、この家に住む人が敷地内の小屋から炎が上がっているのを発見し110番通報しました。 火は小屋から隣接する住宅にも延焼し、消防の