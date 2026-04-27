とりあえず語学ができるようになりたい！という人向けに、100言語を習得した筆者が、各言語の特徴を解説しよう。勉強しやすくてオススメの言語、2つとは？※本稿は、言語学者の大山祐亮『勉強が止まらない！外国語を独学で極める技術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。とりあえず語学に興味ある人へオススメを挙げると……ここで、具体的なことはあまり考えたことがないけれども、とりあえ