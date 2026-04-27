ロンドンマラソン2026が26日に行われ、2時間切りが2人飛び出す歴史的レースとなりました。ケニアのセバスチャン・サウェ選手やエチオピアのヨミフ・ケジェルチャ選手らの集団が中間のハーフ地点を1時間00分29秒で通過。後半は59分01秒とハーフマラソン日本記録(59分27秒)を超えるタイムで走り、サウェ選手が1時間59分30秒でフィニッシュしました。これまでの世界記録を1分5秒も更新。42.195キロを初めて2時間切りで走り抜きました