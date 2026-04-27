人類の限界突破！マラソンで衝撃の“2時間切り” ケニアのサウェが「1時間59分30秒」の世界新 2位も初42.195キロで2時間を切る＆3位までが世界記録を上回る歴史的レース【ロンドンマラソン】
ロンドンマラソン2026が26日に行われ、2時間切りが2人飛び出す歴史的レースとなりました。
ケニアのセバスチャン・サウェ選手やエチオピアのヨミフ・ケジェルチャ選手らの集団が中間のハーフ地点を1時間00分29秒で通過。後半は59分01秒とハーフマラソン日本記録(59分27秒)を超えるタイムで走り、サウェ選手が1時間59分30秒でフィニッシュしました。これまでの世界記録を1分5秒も更新。42.195キロを初めて2時間切りで走り抜きました。
また2位のケジェルチャ選手が1時間59分41秒でフィニッシュ。昨年の東京世界選手権10000ｍ銀メダリストが初マラソンで2時間切りを達成しました。
さらに3位に入ったウガンダのジェイコブ・キプリモ選手が2時間00分28秒でフィニッシュ。3人が世界記録を超える歴史的なレースとなりました。▽優勝したサウェ選手の5キロごとのラップタイム
5キロ 14分14秒
10キロ 14分21秒
15キロ 14分35秒
20キロ 14分11秒
25キロ 14分20秒
30キロ 14分22秒
35キロ 13分54秒
40キロ 13分42秒
フィニッシュ 1時間59分30秒(ハーフ通過：1時間00分29秒)