総監督の言葉に結果で応えた。無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）決勝が行われ、９０キロ級元世界王者の田嶋剛希（２８＝パーク２４）が、同級世界王者の村尾三四郎（２５＝ＪＥＳエレベーター）に優勢勝ちで初優勝。９０キロ級以下の選手による制覇は２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶりとなった。残り１２秒だった。序盤から村尾のペースで試合が進むも「無我夢中でとっさに出た技だった」と