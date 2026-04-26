テレビ朝日系「日本もしもばなし」が２６日に放送された。「運命の分かれ道」をテーマにクイズ形式で振り返っていくバラエティー。アンタッチャブル・柴田英嗣、山崎弘也、元モーニング娘。・藤本美貴がＭＣを務めた。藤本は「運命の分かれ道」を聞かれると、デビュー前は「小室ファミリーになりたかったんです」と述懐。歌手を志したきっかけは１９９０年代から２０００年代にかけて音楽チャートを席巻した小室哲哉ファミリ