テレビ朝日系「日本もしもばなし」が２６日に放送された。

「運命の分かれ道」をテーマにクイズ形式で振り返っていくバラエティー。

アンタッチャブル・柴田英嗣、山崎弘也、元モーニング娘。・藤本美貴がＭＣを務めた。藤本は「運命の分かれ道」を聞かれると、デビュー前は「小室ファミリーになりたかったんです」と述懐。歌手を志したきっかけは１９９０年代から２０００年代にかけて音楽チャートを席巻した小室哲哉ファミリーへの憧れだったと振り返った。

つづけて「２０００年ぐらいに小室ファミリーのオーディションを受けたんですよ。で、落ちて。『どうしよう…？』ってお姉ちゃんに相談したときに『何ファミリーでもいいから、とりあえずなることが大事！』って。それがきっかけで今が繋がってるので」と笑顔を見せた。柴田は「（姉が）背中を押してくれて良かったね…。大成功ですもん」とうなずいていた。

藤本は、２０００年４月、モー娘。追加オーディション最終選考で落選したが、０２年「会えない長い日曜日」でソロデビュー。０３年、モー娘。に加入し０７年５月にはリーダーに就任した。