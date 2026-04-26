AIを活用した社内アプリや自動化ツールを作ろうとしたとき、「LangChain」というAPIやデータベース、各種AIサービスなどをコンポーネントとして繋ぎ、AIエージェントやRAGアプリを自在にカスタマイズできるPython製の強力なライブラリを使うことがありますが、使いこなすためにはプログラミングの専門知識が求められます。「Langflow」はLangChainの主要コンポーネントをフロー図上で接続でき、プログラミングの専門知識がなくても