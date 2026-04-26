忙しい朝でも、ちょっと特別な朝ごはんを楽しみたいですよね。でもフライパンやボウルを用意するのは面倒くさい…。そんなときにぴったりなのが、マグカップで作るフレンチトーストです。 ▼洗い物はほぼナシ！マグカップだけで完結するレシピ 手軽なのにしっかりおいしくて、朝から気分が上がる一品です。 ※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました マグカップに材料を入れてレンジ加熱するだけ