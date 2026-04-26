Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 暑さが増してくると、要冷蔵・要冷凍商品の置き配が心配になってきますよね。今年は新たに命名された「酷暑日」がどれだけやって来るのか、今から警戒しなくてはいけません。そこで、4月から発売を開始したLOGOS（ロゴス）の「置き配用クーラーボックス」を活用しませんか？■この記事で