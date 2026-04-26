仕事はできないし、やる気もない。でも、なぜか妙に余裕がある--。会社の中に潜む「窓際おじさん」には、実は、社内の誰も知らない裏の顔がありました。3億円の資産を築きながら、あえて会社を辞めない55歳男性の生き方から、私たちが学べることとは何でしょうか。FPの青山創星氏と一緒に考えてみましょう。「あの人、なんで会社に来てるの？」陰口をまったく気にしない55歳会社員食品メーカーの事務職・奥田春樹さん（55歳・仮名