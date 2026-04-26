仕事はできないし、やる気もない。でも、なぜか妙に余裕がある--。会社の中に潜む「窓際おじさん」には、実は、社内の誰も知らない裏の顔がありました。3億円の資産を築きながら、あえて会社を辞めない55歳男性の生き方から、私たちが学べることとは何でしょうか。FPの青山創星氏と一緒に考えてみましょう。

「あの人、なんで会社に来てるの？」陰口をまったく気にしない55歳会社員

食品メーカーの事務職・奥田春樹さん（55歳・仮名）は、「じゃ、お先に」と一言呟きながら、残業する同僚たちの視線を横目に、颯爽とオフィスを後にしました。

入社してから30年。かつては営業部門でそれなりに実績を上げた時期もありました。しかし若手社員からすれば、今の奥田さんは「仕事ができないおじさん」以外の何者でもありません。会議での発言は少なく、新しいシステムの習得も遅い。昇進への野心もなければ、評価を気にする素振りもありません。

「あの人、なんで会社に来てるんですかね」--休憩室でそんな声が聞こえてきたこともありますが、奥田さんは、そういった陰口を気にしたことがありません。なぜなら、彼には「辞めても困らない」という絶対的な心の余裕があるからです。

実は奥田さん、20代から株式投資で資産を築き上げていたのです。リーマンショックでは痛い目を見たものの、その後の回復相場で大きく取り戻し、現在の資産は約3億円。配当収入だけで年間600万円以上が入ってきます。会社の給料がなくても、十分に生活できる状態だったのです。

奥田さんの資産額を具体的に知る社員はいませんでしたが、「投資で儲けているらしい」という噂だけは広まっていました。奥田さんが仕事中に証券会社のアプリをよく見ていたからです。

しかし、であれば、なぜ彼は会社を辞めないのか。その答えを知る人は、誰もいませんでした。

「FIRE」を選ばなかった理由…55歳が守りたかったのは「枯れない泉」

「早期退職しないんですか？」と聞かれたときの奥田さんの答えは、いつも同じでした。

「定年まで、ここにいるつもりだよ」

資産3億円。普通に考えれば、今すぐFIREを選んでもおかしくありません。しかし奥田さんには、会社に残る明確な理由がありました。

コロナショック、トランプ関税、ウクライナ戦争の長期化……世界は「まさか」の連続です。グローバルリスク・地政学リスクによる急落はいつ起きてもおかしくありません。予想だにしなかった危機の前では、3億円の資産が一夜にして半減することもあり得ます。

資産は「大きな池」のようなもの。どれほど満々と水を湛えていても、日照りが続けばいつか干上がります。だからこそ必要なのは、池の大きさではなく、そこに絶えず水を注ぎ込む「泉」を持つことだと奥田さんは考えていました。

毎月の給料、将来の厚生年金、会社が半額負担してくれる健康保険料……一つ一つは大きくなくても、脈々と湧き続ける泉は、どんな嵐の後にも池の水位を回復させてくれます。

加えて、55歳で無職になれば対外的な信用力は一気に落ちます。不動産の賃貸契約もクレジットカードの審査も、「会社員」という肩書が見えない担保になっています。さらに父親が70代で認知症を発症した経験から、「人と関わらなくなったらボケる」という思いも強くありました。

「稼ぐ必要はないけど、居場所と泉は手放したくないんだよ」--それが奥田さんの本音でした。

同期の田中さんが教えてくれた「泉を失った者のリアル」

奥田さんの確信をさらに深めた出来事がありました。それは、1年半ほど前のことです。

かつて隣の席だった同期・田中さん（仮名）は、住宅ローンと教育費で毎月カツカツでした。残業をいとわず、上司へのアピールも欠かしません。「奥田くんは気楽でいいよな」……その皮肉も、奥田さんは笑って受け流していました。

当時、奥田さんの勤める会社の経営状態は不安定な状態で、早期退職の募集がありました。田中さんは、それに即座に応じたのです。退職金は2,800万円。「これを運用すれば何とかなる、早期退職できてラッキーだ。お前が辞めないのが理解できないよ」と言い残し、田中さんは会社を去りました。

半年後、田中さんから連絡がありました。知人に勧められるまま退職金のほぼ全額を高配当株に一括投入したところ、直後の市場急落で評価額は1,600万円に。住宅ローンの返済は待ってくれません。焦った田中さんは底値付近で売却し、損失を確定させてしまったのです。

「戻るまで持っていればよかった。わかってはいた。でも、給料がないから売るしかなかったんだよ」--居酒屋でこぼしたその一言を、奥田さんは忘れられません。

田中さんは泉を自ら断ち切り、池の水だけで生きようとした。そして日照りが来た時、干上がるのを止める術がなかった。同じ暴落局面で奥田さんが一株も売らずに済んだのは、資産額の差ではなく、泉を持ち続けていたからにほかなりません。

FPが語る「資産があっても働き続ける」という合理的選択

奥田さんのような選択は、以下の点で極めて合理的です。

第一に、60歳まで厚生年金に加入し続ければ将来の受給額は増え、健康保険料も会社が半額負担してくれます。これらはまさに「泉」であり、退職した瞬間に枯れてしまうものです。

第二に、田中さんのケースが示した「収益率の順序リスク」。退職直後に暴落が来ると、生活費のために底値で売るしかなくなります。給与という泉があれば、暴落時にも資産を売らずに耐え抜ける。投資の世界では「市場に居続けること」が最大の勝因ですが、それを可能にするのが「泉を持ち続ける」という地味な選択なのです。

第三に、精神的な健康です。組織に属していれば生活リズムは保たれ、同僚の消費行動や取引先の動向は投資判断を支えるシグナルにもなります。

資産形成のゴールは「会社を辞めること」だと思われがちですが、本当の経済的自由とは「辞められるけど辞めない」という選択肢を持つことかもしれません。

「頑張らない働き方」が教えてくれること

会社を「辞められる」余裕があることと、実際に会社を「辞める」ことはまったく違います。『選択肢』を持つこと、それ自体が本当の意味での経済的『自由』です。

田中さんは池の水の多さを過信し、泉を手放しました。奥田さんは池の水がどれほどあっても、小さな泉をなるべく多く、なるべく長く持ち続けることを選びました。

若手に「幽霊社員」と呼ばれても、奥田さんの心は穏やかです。彼が守っているのは会社での評価ではなく、枯れることなく湧き続ける、いくつもの小さな泉なのですから。

あなたの職場にいる「妙に余裕があるおじさん」も、実はこの激動の時代を最も冷静に見通している人物なのかもしれません。

ファイナンシャルプランナー

青山創星