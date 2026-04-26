Netflixで配信中のドラマ『グラスハート』でオーディションを勝ち抜き、ヒロインの西条朱音役に抜擢され大きな話題を呼んだ宮粼優。着実に活躍の場を広げる彼女が、現在放送中の日曜劇場『GIFT』（TBS系）で、堤真一演じる伍鉄が勤務する大学のポストドクター・宗像桜役を好演している。 参考：『グラスハート』最大の魅力は宮粼優の存在にあり熱量で掴んだ“シンデレラストーリ&#