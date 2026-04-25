現地４月24日開催のエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦している。この一戦で追加点を挙げたのが、CFでスタメン出場した上田だ。１−０で迎えた22分、PKのキッカーを務めると、鋭いキックをゴール左に決めてみせた。 27歳の日本代表FWは、これが２連連発の今季24点目。得点ランキング首位を独走している。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動