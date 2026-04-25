報告書「中国で学ぶ人類運命共同体の構築に向けたより良い貢献」。（北京＝新華社記者／孫瑞博）【新華社北京4月25日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは25日、北京で報告書「中国で学ぶ人類運命共同体の構築に向けたより良い貢献」を発表した。中国が国家戦略レベルで教育の対外開放を推進し、「留学中国（スタティー・イン・チャイナ）」のブランド強化や能力構築を進めるとともに、グローバル教育ガバナンスに積極的に