報告書「中国で学ぶ人類運命共同体の構築に向けたより良い貢献」。（北京＝新華社記者／孫瑞博）【新華社北京4月25日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは25日、北京で報告書「中国で学ぶ人類運命共同体の構築に向けたより良い貢献」を発表した。中国が国家戦略レベルで教育の対外開放を推進し、「留学中国（スタティー・イン・チャイナ）」のブランド強化や能力構築を進めるとともに、グローバル教育ガバナンスに積極的に
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 2. マツコ Netflix新番組が制作中止
- 3. 津田健次郎「Nキャス」を卒業へ
- 4. 解体を試みたか…妻の凄惨な犯行
- 5. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
- 6. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
- 7. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
- 8. 刀剣乱舞 記念本に190頁超の不備
- 9. 福知山線事故から21年 遺族語る
- 10. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 1. 解体を試みたか…妻の凄惨な犯行
- 2. 8年前の六本木殺人 手配の男逮捕
- 3. 福知山線事故から21年 遺族語る
- 4. 男児遺棄 言ってはいけない言葉
- 5. 旭山動物園に遺体「夫から脅迫」
- 6. 作業員死亡 800kg鉄板に挟まれる
- 7. 動物園に遺体「数時間燃やした」
- 8. 眼前でローソン店員同士ガチ喧嘩
- 9. 男児へ「気にかける様子ない」
- 10. 旭山動物園に遺体 不自然な説明
- 1. 「発達障害の要因」ウソ・ホント
- 2. 韓国人 日本のバイトで号泣の訳
- 3. 自衛隊幹部の階級呼称を変更へ
- 4. 初の赤字転落「共同通信」に異変
- 5. 玉城氏 沖縄知事選に出馬表明
- 6. 「18年後に遺体発見」衝撃の経緯
- 7. “消費税1％”ならレジ改修3か月〜半年程度かかる見通し
- 8. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 9. 大好きやで 6歳女児コンクリ詰め
- 10. 預金億越え 68歳のリアルな生活
- 1. イラン攻撃巡り米が西に報復検討
- 2. 銃撃事件の容疑者 AIに犯行相談
- 3. 中国のペット飼育 9千万匹放棄か
- 4. 息子の目の前で凄惨な集団暴行
- 5. トランプ氏に「想像力足りない」
- 6. W杯決勝チケット 3.7億円で転売
- 7. ハーフマラソンのロボット圧勝
- 8. ネタニヤフ氏 前立腺がんだった
- 9. イランと「直接会って協議する」
- 10. Acerの超薄型ノートPCが登場
- 11. 新華社シンクタンク、「留学中国」の意義分析 報告書発表
- 12. 日本で抱く意外な夢 韓国人語る
- 13. レビット米大統領報道官 産休へ
- 14. 「反米階級教養」大幅強化の動き
- 15. 中国・タイ外相協議メカニズム第3回会合が開催
- 16. 【イタすぎるセレブ達】飛びつき抱っこで熱愛アピールのセレーナ・ゴメス、ジャスティン・ビーバーのビデオ共演相手をけん制か。
- 17. 中国 買い物中に立ったまま出産
- 18. 中国で閉園した幼稚園に問題か
- 19. 「日韓でこんなに違うとは」西武・高橋光成の“126球完投”に韓国メディア驚き隠せず「韓国は84球でも完封諦めるのに…」
- 20. 手作りのラジコン戦闘機ずらり 眼鏡店主、仕事の合間に夢を実現／台湾
- 1. 紳助氏も出資 ラーメン店急成長
- 2. マツダ「MAZDA2」国内生産終了へ
- 3. 「現代韓国学部」の入学者数爆死
- 4. 老後2000万 貯蓄600万円は十分?
- 5. まいばすけっと 都内で急増の訳
- 6. デンソー、ローム買収提案撤回か
- 7. ジムでシャワー 自宅より節約?
- 8. 「いけすかない」が第一印象の人
- 9. 熟年離婚予備軍に共通するサイン
- 10. 月給30万円なのに...引かれる額
- 1. 『ジョン・ウィック』シリーズ初スピンオフ『バレリーナ：The World of John Wick』のブルーレイとDVDが6月24日に発売
- 2. Visa加盟店で使えてTポイントも貯まる「ソフトバンクカード」登場
- 3. 【裏技】マックとスタバが常に10％オフ！ポイント還元率10%超えの脅威のクレカ術を解説！
- 4. 2011年2月23日のヘッドラインニュース
- 5. WiMAXやLTE、3Gなどを組み合わせて快適通信、KDDIが推進する「マルチネットワーク」とは？
- 6. 携帯・PHS各社、5月から絵文字の数と種類を統一
- 7. 動画：NASA の宇宙船 Orion 内部から見た大気圏再突入。七色に変化するプラズマ、青い空
- 8. 初の生殖器全体移植手術が成功。爆弾で負傷のアフガン帰還兵、機能だけでなく自信も復活
- 9. 「FacebookのInstagram」と「FacebookのWhatsApp」にリブランディングされる？
- 10. iPhone 11(仮)は13日予約開始？から忘れ物防止タグ、近日登場？まで。最新アップル噂まとめ
- 11. 陰謀論を広めたTwitterユーザーの身元を開示するよう裁判所命令が下る
- 12. 元パイロットが語る、SR-71ブラックバード操縦のスリル
- 13. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 14. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 15. メカニカルキーボードのFILCOで知られる「ダイヤテック」が事業終了
- 16. 公共のUSBポートに潜む危険
- 17. 「iPhone 4S」の通信料金はソフトバンクが安い 本体価格はau
- 18. 【最近のオススメ「Androidアプリ」特集：2011年11月21〜27日編】
- 19. コミックマーケット86：マニアックなレビューからお役立ち情報を網羅したスマサー最新号からピンポイントすぎる電測本などをまとめて紹介【レポート】
- 20. KPI、FLOLIGHTの新製品LEDライト2機種を発売
- 1. 村上11号なのにため息「またか」
- 2. MLBで11号ソロ 米実況が本音絶叫
- 3. 場内騒然 ロッテ種市が負傷降板
- 4. 「りくりゅう」今後はプロ転向へ
- 5. スカウトは何を…村上宗隆に脱帽
- 6. 佐々木朗希 今季初白星目指す
- 7. パラ陸上デビュー戦で世界新記録
- 8. 「0-0-11」村上の成績奇怪すぎる
- 9. 巨人・甲斐が「塩漬け」の可能性
- 10. 大谷 まさかの「半人前扱い?」
- 1. ナポリの窯 ヒカルの発言を謝罪
- 2. マツコ Netflix新番組が制作中止
- 3. 津田健次郎「Nキャス」を卒業へ
- 4. ゴー☆ジャス TikTok永久停止に
- 5. 駅で吐物被害 アイドルが苦言
- 6. 刀剣乱舞 記念本に190頁超の不備
- 7. ヒカル発言 企業が謝罪の違和感
- 8. 神田うの 近影に「別人」と反響
- 9. 沙也加さん担当キャラ 公演決定
- 10. 美術家の篠原勝之さん死去 84歳
- 1. 40~50代女性 8割超が隠れ更年期?
- 2. 「ポイ活」年50万円分貯める達人
- 3. 仲良し夫婦が1年で離婚した理由
- 4. 娘にADHD疑惑 担任の本気か?
- 5. 「定時退社で和を乱す」人生
- 6. 義母の言葉で育児丸投げ 沈黙
- 7. 片手OK セブンの「朝食パン」
- 8. プロが解説 アイシャドウのテク
- 9. ミントチョコのホット飲料が登場
- 10. インスタグラマーきょんさんの京都カフェ案内！ 幻想的なカフェ空間。白が導く清らかなコーヒータイムを〈Walden Woods Kyoto〉で。〜カフェノハナシin KYOTO vol.31〜
- 11. 「フォルクス」で100分ステーキ食べ放題！ 何枚いけるかな？
- 12. 「シングルマザー」のイメージ消えない若槻千夏 ママタレ需要ゼロでも生き残れる理由
- 13. 【心理テスト】恥ずかしいと思うことでわかる、あなたのブレークスルー方法
- 14. 『あんスタ』コラボカフェが期間限定オープン！ミニキャラ41人勢ぞろいのお宝グッズも
- 15. 1月8日 12星座占いランキング
- 16. ハマる人続出のセブン新スイーツ
- 17. 【人気色別】あの話題の芸能人もやっているインナーカラー6選
- 18. 肌に正直に ベースメイク新開発
- 19. スクワットとランジで美ボディへ
- 20. 【しまむらグループ・シャンブル】クッキーを抱えたスヌーピー＆桜柄のオラフがかわいい！ぬいぐるみ、キーホルダー、ステッカーが新登場