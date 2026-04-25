法律は社会のルールを定める重要な文書ではあるものの一般人は条文そのものに触れる機会はあまり多くありません。「legalize-es」プロジェクトはスペインの全法律をMarkdownファイルとしてGitリポジトリで公開することで法律の透明性やアクセス性を向上させることを目指したプロジェクトです。legalize-dev/legalize-es: Spanish legislation as a Git repo - every law is a Markdown file, every reform a commit. 8,600+ laws.h