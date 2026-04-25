タレントの藤本美貴（41）とお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）夫妻が25日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。朝の家庭の様子を明かした。この日のゲスト・お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が家族の朝食を作ると話すと、藤本は「めちゃめちゃいいね。朝なんて本当に一番面倒くさいから。それをやってくれるというのは凄い助かります」と感心した。庄司は「だって、俺“や