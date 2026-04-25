タレントの藤本美貴（41）とお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）夫妻が25日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。朝の家庭の様子を明かした。

この日のゲスト・お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次が家族の朝食を作ると話すと、藤本は「めちゃめちゃいいね。朝なんて本当に一番面倒くさいから。それをやってくれるというのは凄い助かります」と感心した。

庄司は「だって、俺“やるよ、俺、弁当作るから、寝ときな”って言ったら、（藤本が）“ラッキー！ラッキー！ラッキー！”とか言うもん」と暴露。さらに「長男が6時に起きて、だいたい6時40分ぐらいに出る」と打ち明けた。

その間に「弁当作って持たせて。それで小学校5年生の女子（長女）が7時前に出る」と話すと、藤本は「金管バンドやっているんで」、庄司は「トランペット。その練習があるから7時前ぐらいに」と説明した。

庄司は以前は前夜仕事が遅くなっても朝6時に起床し「何もしなくてもリビングに座っていたんだけれども」としたものの、現在は「中3男子が朝ちょっと不機嫌になることがあるのよ。年頃で。ママとのバトルがある」とぶっちゃけた。

「俺が入っていっちゃうと凄くケンカが大きくなる」とし、そのため起きて行かず、ベッドで「ママとのバトルを聞いてはいるけど。あまり降りて行かないようにしてる」と明かした。

藤本は「バトルっていうか、こっちはもう日常だから、普通に。“水筒に水入れといてって言ったじゃん！”みたいなのももう全然普通に無視で。“え？自分で入れてよ”とか普通にやっているんだけれど」と平然と話した。

それでも「こっち（庄司）は“そんな言い方するなよ”とか。こっちは流せるけど、こっちは流せないから」と証言、庄司は「ミキティありきの家ですからね」と笑ってみせた。