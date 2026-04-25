優れた国際報道をたたえるボーン・上田記念国際記者賞の特別賞が今年、日本テレビ国際部の坂井英人記者に贈られた。ウクライナを継続的に取材し、戦時下を生きる子どもたちの現実を見つめた「映像の力」が高く評価されたものだ。AP通信記者が伝えた映像をきっかけにウクライナ報道に特別な思いを持った坂井記者は、2024年2月、初のウクライナ取材に向かった。（聞き手国際部デスク横島大輔）■2024年、ウクライナへ──その後