◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（２５日・熊本）ソフトバンクの川瀬晃内野手、今宮健太内野手が初回から好守を披露した。開始直後、先発・上沢直之投手の初球をロッテの１番・藤原がスイングした。詰まった形になり、二塁ベース手前に小フライが上がると、これを二塁・川瀬が飛び込みながら好捕。さらに次打者の西川が放った二遊間の打球には、遊撃・今宮が飛びついて捕球し、すかさず一塁へ送球。初回から２つの美技が飛