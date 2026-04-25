◇インターリーグ ホワイトソックス−ナショナルズ（2026年4月24日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発し、2試合ぶりとなる今季11号本塁打をマーク。メジャートップタイに立った。

0―1で迎えた4回の第2打席、2番手右腕の元巨人・マイコラスからソロを放った。1ボール2ストライクからの4球目、外角へのチェンジアップを最後は右手1本ですくい上げると、中堅右へ飛び込む飛距離415フィート（約126.5メートル）の同点弾。11号はアストロズ・アルバレスと並んでメジャートップタイとなった。

この一発に試合を中継した地元放送局「CHSN」の実況担当ジョン・シュリッフェン氏が「大きな当たりだ、右中間へ入ったー！さあ、金曜の夜に花火を打ち上げましょう！ムネが特大の一発を放ちました！」と叫んだ。

解説を務めた通算107勝右腕のスティーブ・ストーン氏は「リプレイ映像が出ますが、このスイングを見てください。これを見れば、どれほど底知れないパワーを持っているかが分かる」と指摘。「彼はバットの芯で捉えきれていないのに、ボールはそのままスタンドまで飛んでいってしまった」と村上のパワーに驚がくしていた。