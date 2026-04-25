米Anthropicは4月23日（現地時間）、AIコーディング支援ツール「Claude Code」で一部ユーザーから報告されていた品質低下について、調査結果を公表した。過去1カ月にわたり「応答が悪化した」「忘れっぽくなった」「トークン消費が増えた」といった声が寄せられていたが、同社はこれらを製品レイヤーでの3件の変更が重なったことに起因するものと特定した。APIや推論レイヤー自体には影響が及んでいないとしている。Anthropicによ