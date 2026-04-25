吉本興業株式会社、株式会社LIVEFORWARDは24日、10月6日につくばカピオアリーナで「令和8年秋巡業大相撲つくば場所」を開催すると発表した。昨年4月16日（春巡業）に次いで2年連続の開催。横綱・豊昇龍、横綱・大の里、大関・琴桜、大関・安青錦、大関・霧島ら約200名の力士が参加を予定している。同日、日本相撲協会の立浪親方（元小結・旭豊）がつくば市役所を表敬訪問。五十嵐立青（たつお）市長から「大歓迎です」と迎