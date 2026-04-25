吉本興業株式会社、株式会社LIVE FORWARDは24日、10月6日につくばカピオアリーナで「令和8年秋巡業 大相撲つくば場所」を開催すると発表した。昨年4月16日（春巡業）に次いで2年連続の開催。横綱・豊昇龍、横綱・大の里、大関・琴桜、大関・安青錦、大関・霧島ら約200名の力士が参加を予定している。

同日、日本相撲協会の立浪親方（元小結・旭豊）がつくば市役所を表敬訪問。五十嵐立青（たつお）市長から「大歓迎です」と迎えられた。五十嵐市長は「大相撲人気はもはやブームという次元ではなく、完全に定着している。今年も多くの方が楽しみにしていると思います。全力で応援していきたい」と協力を示唆。立浪親方も「どこも巡業は売り出し即完売が多いし、10月（のつくば）も期待しています。新しい顔も見れますし、どんどん新鋭が出てきています。みなさまが楽しんでいただけるように頑張っていきます」と述べた。

チケットの先行販売を5月9日午前10時から14時まで市民ホールやたべ（つくば市谷田部4711番地）で行い、購入者にはつくば場所特製ノベルティーグッズが入手できる。