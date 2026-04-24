ナビや音楽を聴きながらソロツーリングを堪能したり、仲間とツーリングしながら会話を楽しむなど、バイク用インカムはバイクライフに欠かせないギアのひとつだが、自分好みの機能を持つインカムを探すとなると金額も上がってくるもの。 今回、価格を抑えつつもバイク用インカムに必要な機能に加え、専用アプリ連携でこんな機能が欲しかった！ を叶える高性能かつ実用性に優れた次世代インカム「ASMAX F1 Pro」の実力