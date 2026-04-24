中国外交部の郭嘉昆報道官は4月24日の定例記者会見で、中国と米国による新たなジャイアントパンダ保護協力の開始、およびパンダの「ピンピン（平平）」と「フーシュアン（福双）」の渡米について質問を受け、「パンダは中国の国宝であり、世界各国人民の友情の使者であり懸け橋でもある。われわれは、中米の新たなパンダ保護協力が、パンダの健康と福祉の促進、パンダの種の保全能力の向上、地球の生物多様性保護の推進、そして中