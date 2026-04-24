[4.24 J1百年構想リーグ第12節 柏 0-1 鹿島 三協F柏]J1百年構想リーグEASTは24日、第12節を各地で行い、鹿島アントラーズが柏レイソルを1-0で破った。FW鈴木優磨が今季6ゴール目となる決勝点を挙げ、2連勝で勝ち点32とし、両リーグ通じて勝ち点30に一番乗り。対する柏は3試合連続のノーゴールで3連敗となり、昨季のJリーグ制覇を明け渡したライバルに雪辱を果たせなかった。今季はEAST首位の鹿島、8位の柏と対照的な両チームだ