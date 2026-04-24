ＯＳＫ日本歌劇団トップスターの翼和希と娘役トップスターの千咲えみが２４日、都内で「レビュー春のおどり」（３０日〜５月５日、東京・新橋演舞場）の取材会を開いた。翼はＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」（２０２３〜２４年放送）の橘アオイ役でも知られる男役だ。「春のおどり」は今年で１００周年となる演目。「ロミオとジュリエット」を古代日本に移した和物ミュージカル「たまきはる命の雫」と洋物レビュー「Ｓｉ