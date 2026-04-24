［政治の現場］高市政権半年＜１＞高市内閣は発足から２１日で半年を迎えた。内政・外交の難題に向き合いながら、高い内閣支持率を維持している。「高市流」の内実を探り、政権運営の行方を展望する。「国が備蓄している医療用手袋の放出をはじめ、重要物資の目詰まり解消に機動的に対応している」２０日夕、国会内での自民党役員会に臨んだ首相の高市早苗（６５）はイラン情勢を巡る政府の取り組みについて報告した。国民に