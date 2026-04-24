4月24日 公開 オーディオストリーミングサービス・Spotifyは、任天堂とのコラボにより、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」公開と連動した特別企画をグローバルで展開する。 本コラボレーションの一環として、「スーパーマリオブラザーズ40周年」を記念し、「スーパーマリオ ギャラクシー