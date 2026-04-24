令和の今も、聴く人の心を揺さぶる昭和歌謡。作詞家としての顔を持つ五木寛之さんと、歌手であり昭和歌謡の研究家でもあるタブレット純さんの人生のそばにも、いつも歌謡曲があったといいます（構成：北村文代撮影：大河内禎）【写真】今、昭和という言葉が、ちょっと軽薄に上滑りしている感じがするんですよ* * * * * * *時代を創るエネルギーがあった五木タブレットさんとちゃんと対談するのは2回目ですよね。タブレット初