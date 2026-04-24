ダンサーで俳優の神山みれいが、きょう24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、秘境を舞台にしたワイルドなグラビアを披露している。自給自足をテーマにした独自のシチュエーションで、新たな一面を見せた。【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈神山は2000年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」で人気ダンサーとして活躍する