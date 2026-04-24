人気ダンサー・神山みれい、ターザン風グラビアでワイルドに躍動 「バーレスク総選挙2024」GP受賞
ダンサーで俳優の神山みれいが、きょう24日発売のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場し、秘境を舞台にしたワイルドなグラビアを披露している。自給自足をテーマにした独自のシチュエーションで、新たな一面を見せた。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
神山は2000年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」で人気ダンサーとして活躍するほか、俳優としても活動し、「バーレスク総選挙2024」でグランプリを受賞するなど注目を集めている。
今回のグラビアでは「自給自足な女」をテーマに、渓流をロケ地に撮影。短パンやタンクトップ姿で自然の中に溶け込みながら、食事を楽しむワイルドな表情を見せる一方、ターザンをイメージした衣装では引き締まった体を際立たせている。
さらに、王道の赤ビキニカットも収録され、力強さとしなやかさを兼ね備えたスタイルを表現。これまでにないシチュエーションと多彩な表情で、作品に奥行きを与えている。
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズで、ちとせよしのや篠崎彩奈らも参加。表紙は南みゆかが務め、多様なテーマで展開されるグラビアが収録されている。
【写真】短パンコーデで大胆な太ももラインを披露する篠崎彩奈
神山は2000年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」で人気ダンサーとして活躍するほか、俳優としても活動し、「バーレスク総選挙2024」でグランプリを受賞するなど注目を集めている。
さらに、王道の赤ビキニカットも収録され、力強さとしなやかさを兼ね備えたスタイルを表現。これまでにないシチュエーションと多彩な表情で、作品に奥行きを与えている。
同作は旬の美女6人が出演する人気シリーズで、ちとせよしのや篠崎彩奈らも参加。表紙は南みゆかが務め、多様なテーマで展開されるグラビアが収録されている。