アメリカの司法省が、ベネズエラ情勢およびベネズエラの大統領だったニコラス・マドゥロ氏に関する賭けで大勝ちした陸軍兵士を逮捕・起訴しました。この兵士は、アメリカが実施したマドゥロ大統領拘束作戦の関係者だったと伝えられています。Southern District of New York | U.S. Soldier Charged With Using Classified Information To Profit From Prediction Market Bets | United States Department of Justicehttps://www.ju