AIサービス「Claude」の利用者から「品質が低下した」との声が相次いでいた問題に対し、Anthropicが原因を調査して結果を報告しています。An update on recent Claude Code quality reports \ Anthropichttps://www.anthropic.com/engineering/april-23-postmortemAnthropicによると、2026年3月4日から2026年4月20日にかけて、3つの原因によってClaude Code、Claude Agent SDK、Claude Coworkの性能が低下していたとのこと。APIに