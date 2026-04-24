「もしかして、ここが自分の居場所なのかも」という直感だけを頼りに飛び込んだプロレスの世界。しかし、その後の道は決して順風満帆ではありませんでした。 理想を追うほど苦しくなり、怪我で長期欠場を経験し、ヒールターンを決断したときには批判が殺到しました。それでも彼女は、自分を曲げませんでした。 後編では、上谷沙弥さんが「本当の自分」を手に入れるまでの道のりを語ってもらいました。 前編： 「