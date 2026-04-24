物価が上がり続ける今、「少しでもお得に買い物をしたい」と願うのは、消費者心理として当然のことだと思います。一方で、お得さを追いかけるほど、「ポイントを追いかけ過ぎて疲れてしまう」「セールのたびに判断に迷う」という状態になってしまっている人は少なくありません。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがネット通販でお得に買い物する方法です！私はネットショップの運営やデータ分析を通じて多くの購買行動を